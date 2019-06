Donald Trump traite le maire de Londres de "loser" juste avant son atterrissage au Royaume Uni

Le maire de Londres Sadiq Khan a comparé samedi le président américain Donald Trump aux grands dictateurs fascistes du XXe siècle, deux jours avant la venue du locataire de la Maison Blanche au Royaume-Uni pour une visite d'Etat.



Fils d'immigré pakistanais et d'une couturière, cet homme de 45 ans, du parti travailliste, avait battu son principal rival, le conservateur Zac Goldsmith, 41 ans, fils du milliardaire Jimmy Goldsmith, avec 57 % des suffrages.



L'avion transportant Donald Trump a atterri lundi matin peu avant 09H00 locales (08H00 GMT) à l'aéroport londonien de Stansted, pour une visite d'Etat de trois jours du président américain au Royaume-Uni.



Lors de cette visite, il sera sera reçu par la reine Elizabeth II au palais de Buckingham et rencontrera Theresa May, Première ministre sur le départ, dont il a critiqué la manière de mener les négociations avec l'Union européenne sur le Brexit