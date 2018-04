Donald Trump recevra le président du Nigeria le 30 avril

Le président du Nigeria Muhammadu Buhari rencontrera Donald Trump à Washington le 30 avril pour notamment évoquer avec lui la "lutte contre le terrorisme", a annoncé dimanche la Maison Blanche.



"Le président Trump a hâte de discuter des moyens d'accroître notre partenariat stratégique et de faire avancer nos priorités partagées : promouvoir la croissance économique et les réformes, lutter contre le terrorisme et d'autres menaces (pesant sur) la paix et la sécurité et s'appuyer sur le rôle du Nigeria en tant que leader démocratique dans la région", a souligné la présidence américaine dans un communiqué.