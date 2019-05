Donald Trump en visite d'Etat au Japon du 25 au 28 mai

Il sera le premier chef d’État à rencontrer Naruhito, fils aîné du souverain Akihito, après son intronisation fin avril dernier pour devenir le 126ème empereur du Japon. La Maison Blanche a déclaré jeudi, dans un communiqué, que cette visite "approfondira les liens étroits entre les peuples américain et japonais et mettra en lumière l'importance continue de notre alliance et de notre partenariat".



A Tokyo, le secrétaire général du gouvernement, Yoshihide Suga, a indiqué, pour sa part, que "le fait que le Japon accueille le président Trump et son épouse en tant que premiers invités de l'État, sous la nouvelle ère de Reiwa, symbolise le lien qui unit l'Alliance sans faille entre le Japon et les États-Unis". Selon le calendrier japonais, l’intronisation de Naruhito marque une nouvelle ère impériale baptisée Reiwa (belle harmonie).



Durant la visite, MM. Abe et Trump envisagent de tenir des pourparlers portant notamment sur la promesse de la dénucléarisation de la Corée du Nord, ainsi que sur le dossier des ressortissants japonais enlevés par Pyongyang dans les années 1970 et 1980. La question du commerce sera également au menu, le président américain ayant contesté le lourd déficit en faveur du Japon, troisième économie mondiale.



Tokyo et Washington ont entamé plus tôt cette semaine des négociations en vue d’un accord commercial bilatéral. Pendant son séjour, Trump doit, par ailleurs, se rendre sur un navire de guerre du Japon qui dispose de deux porte-hélicoptères de ce type, qui seront réaménagés pour accueillir des avions de combat.



Selon les médias américains, Trump sera le premier président US de l’histoire moderne à visiter un navire de guerre japonais, ce qui est perçue comme un soutien militaire de la part de Washington face à la Chine et à la Corée du Nord voisines. Soixante-quatorze ans après sa défaite lors de la Seconde Guerre mondiale, ce pays commence à consolider ses ambitions militaires.



Trump s’est déjà rendu au Japon en 2017, mais c’est sa première visite d’État dans ce pays.