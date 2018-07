Donald Trump attendu jeudi au Royaume Uni

Le président américain Donald Trump est attendu, jeudi au Royaume Uni, dans le cadre d'une visite officielle axée notamment sur le raffermissement des relations économiques entre les États Unis et la Grande Bretagne. "La visite de M. Trump est un moment important pour souligner notre relation étroite", a indiqué une porte-parole du Premier ministre britannique lors d'un point de presse régulier.



Lors de cette visite, le chef de l'exécutif US va rencontrer la Première ministre britannique Theresa May et la Reine Elizabeth II, a précisé la même source.



La porte-parole a, par ailleurs, relevé que "la Première ministre (britannique) a toujours dit qu'elle souhaitait nouer un accord commercial ambitieux avec les États-Unis. Le commerce sera à l'agenda".



Vendredi, M. Trump aura des discussions à Chequers avec Mme May avant de tenir une conférence de presse conjointe.



Dans l'après-midi, le président américain et son épouse se rendront au château de Windsor pour rencontrer la Reine Elizabeth II avant de prendre la direction de l'Ecosse. Le lendemain, le locataire de la Maison Blanche se rendra à Helsinki pour s'entretenir avec son homologue russe Vladimir Poutine.