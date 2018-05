Donald Trump adresse ses meilleurs vœux aux musulmans pour le mois de Ramadan

Le Président américain Donald Trump a adressé, mercredi, ses meilleurs vœux à la communauté musulmane aux Etats-Unis et dans le monde à l'occasion du mois sacré de Ramadan.



"J'adresse mes salutations et mes meilleurs vœux à tous les musulmans qui observent le Ramadan aux États-Unis et dans le monde entier", écrit le président Trump dans un message rendu public par la Maison Banche à cette occasion.



D'après le locataire de la Maison Blanche, le mois de Ramadan demeure "un moment d'introspection destiné à approfondir son développement spirituel et à réaffirmer un sentiment de reconnaissance à l’égard de toutes les bénédictions que Dieu prodigue".



Dans cet esprit propice aux actions de grâce et à la réflexion, ceux qui observent le jeûne rituel du mois sacré "peuvent renforcer nos communautés, aider les personnes dans le besoin et montrer l’exemple d’une vie de piété", a-t-il souligné.



Les Etats-Unis comptent environ sept millions de Musulmans, la plupart vivant dans les Etats du Nord-Est et du Midwest. Les Arabes, les Pakistanais et d'autres nationalités de l'Asie du Sud forment la plus grande partie de la population musulmane d'origine étrangère aux Etats-Unis, alors qu’un peu plus du tiers des musulmans d’Amérique (35 pc) sont nés sur le territoire US.



Parmi ces derniers, plus de la moitié sont afro-américains et représentent 20 pc de l’ensemble de la population musulmane en Amérique.