Donald Trump accuse Twitter de le censurer

Le président américain Donald Trump a accusé mercredi son réseau social préféré, Twitter, de le censurer pour favoriser la gauche.



"Ils empêchent les gens de me suivre sur Twitter, et j'ai donc beaucoup plus de mal à faire passer mon message", a-t-il dénoncé sur la chaîne Fox Business. "Ces gens sont tous des démocrates, ils sont complètement partiaux envers les démocrates".