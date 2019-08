Don américain de 335 millions de dollars à la Tunisie

Ce don s’inscrit dans le cadre d'un programme de coopération et d’appui américain, d'une durée de 5 ans (2019- 2024), comme il est le fruit des négociations approfondies, entamées depuis près d’un an.



S’exprimant à l’occasion de la cérémonie de signature de cet accord, le ministre du Développement, de l’investissement et de la coopération internationale, Zied Ladhari, a réitéré l’importance de ce don, qui permettra l’impulsion de l’initiative privée et partant de booster la création d’emplois en Tunisie.



Le volume du don reflète la profondeur des relations tuniso-américaines, a-t-il dit, notant que la décision de l’USAID d'ouvrir un bureau en Tunisie vise à renforcer la coopération bilatérale et à accompagner le pays sur le chemin de la réussite de son processus de développement.



Pour sa part, le directeur du Bureau de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) à Tunis, Peter Riley, a affirmé que les USA sont déterminés à appuyer la Tunisie dans les différents secteurs, notamment ceux se rapportant à la transition démocratique et au développement économique.