Dominique Strauss-Kahn: les défis de l’économie globalisée nécessitent une coopération internationale pour la mise en œuvre de règles juridiques

Les défis de l’économie globalisée nécessitent une coopération internationale pour la mise en œuvre des règles juridiques "qui se veulent contraignantes mais qui n’ont pas de forces exécutoires", a souligné mercredi l’économiste de renom et ex-patron du FMI, Dominique Strauss-Kahn, lors d'une conférence-débat à la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech consacrée rôle du Droit dans une économie globalisée.



Selon M. Strauss-Kahn, les années 2008-2009 représentent l’apogée de cette coopération internationale pour venir à bout de la crise économique et financière mondiale, déplorant que cette coopération mondiale est aujourd'hui à son plus faible niveau.



L’économie globalisée a besoin de coopération internationale, qui elle-même repose sur la volonté politique des Etats, a-t-il ajouté, appelant à œuvrer pour renforcer la coopération internationale et à réfléchir à la mise en place d’instruments de coopération et de régulation de l’économie mondiale.



Cette conférence a permis d'aborder différents sujets, où apparaît une interférence entre le Droit et l’économie globalisée, tels que la capacité du Droit à réguler l’économie notamment en temps de crises.



"L’économie a besoin du Droit pour définir ses concepts et le juriste est influencé par l’évolution de l’économie pour définir les nouvelles règles du marché", a affirmé l'ancien ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie dans le gouvernement Lionel Jospin, relevant que les deux domaines ont besoin de travailler ensemble pour parvenir à avancer sur la plupart des sujets.



Le conférencier a débuté son exposé par l’analyse de la naissance du concept de l’économie du marché, qui s’est par la suite globalisée, soulignant dans ce cadre que le Droit est à l’origine de la naissance de ce système économique où les décisions de produire, d'échanger et d'allouer des biens et services rares sont déterminées majoritairement à l'aide d'informations résultant de la confrontation de l'offre et de la demande telle qu'établie par le libre jeu du marché.



M. Strauss-Kahn a en outre abordé la question du fonctionnement du système bancaire et financier et sa relation avec le Droit.



En explorant l’histoire du système banquier et financier, il a analysé les origines et les causes des crises financières et leurs conséquences avant de passer en revue les différentes réactions des Etats qui se traduisent par la mise en place de réglementation et de renforcement de la coopération internationale, lesquels reposent sur la bonne volonté politique des pays, a-t-il dit.



L'’application et l’effectivité du Droit international en temps normal et en temps de crises économiques ont été également abordées.