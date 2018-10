Doing Business 2019 : Le Maroc se positionne 2ème dans la région MENA et 3ème en Afrique

Le Maroc a amélioré de 9 places son classement dans le Doing Business 2019 de la Banque mondiale, rendu public mercredi à Washington, pour se hisser à la 60-ème place à l'échelle mondiale.



Dans la région Mena, le Maroc s’est classé deuxième dans ce rapport, considéré comme le document de référence sur l’environnement des affaires dans le monde, derrière les Emirats Arabes Unis (11 ème à l’échelle mondiale) et devant le Bahrein (62 ème ), indique un communiqué du Département du Chef de gouvernement. En Afrique, le Royaume arrive au troisième rang derrière les Iles Maurice (20) et le Rwanda (29).