Djibouti : le président Guelleh réélu à la tête du parti au pouvoir

Le chef de l'Etat djiboutien, Ismail Omar Guelleh, a été réélu samedi à la tête du Rassemblement Populaire pour le Progrès (RPP) lors de son 12-ème Congrès ordinaire.



Le RPP, parti au pouvoir à Djibouti depuis 39 ans, est en effet dirigé par le numéro un djiboutien depuis son élection à la magistrature suprême de son pays en 1999. Lors de ces assises, le président Guelleh a retracé les orientations générales du RPP et a présenté par la même occasion les grandes lignes qui détermineront son action dans les années à venir et qui serviront de pierre angulaire et de matrice de référence à l'action du Parti.



"L'unité, l'égalité et la fraternité doivent inlassablement servir de moteur à notre action en faveur du développement de notre pays(...) Notre mouvement doit accentuer l'oeuvre de sa proximité permanente avec ses concitoyens", a-t-il dit dans une allocution prononcée à cette occasion.



"C'est dans le dialogue permanent avec la base populaire et avec tous ses compatriotes que le RPP est le mieux à même de connaitre leurs aspirations et sera en mesure d'initier des réformes qui ne laissent personne sur le bord du chemin, a-t-il affirmé.



"Je souhaite que les édifices en cours de construction du RPP contribuent par le moyen d'activités génératrices de revenus à une indépendance financière pour notre parti qui doit davantage apporter son soutien aux catégories sociales vulnérables et aux orphelins", a-t-il ajouté.



Atlasinfo avec MAP