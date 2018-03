Dix syndicats d’Air France appellent à une nouvelle grève le 30 mars

Les organisations de pilotes, d'hôtesses et stewards et de personnels au sol se réuniront le 26 mars pour décider des suites du mouvement, ont indiqué ces mêmes sources.



Une première grève menée par onze organisations syndicales, tous métiers confondus, a eu lieu le 22 février, qui a cloué au sol un quart des avions, et une suivante est prévue le 23 mars.



Les syndicats exigent une revalorisation des grilles salariales de 6%. En face, la direction d'Air France a décidé d'appliquer une augmentation générale - la première depuis 2011 - de 1% en deux temps et d'accorder une enveloppe de 1,4% pour des augmentations individuelles (primes, promotions, ancienneté...) à destination des personnels au sol.



Les syndicats jugent cette proposition insuffisante au regard des résultats financiers de la compagnie et des efforts consentis par le passé.



Le groupe Air France-KLM a affiché en 2017 un bénéfice d'exploitation en hausse de 42%, à 1,488 milliard d'euros, dont 588 millions pour la partie française. (afp)