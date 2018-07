Dix morts, 73 blessés dans le déraillement d'un train en Turquie

Dix personnes ont été tuées et 73 blessées dimanche dans le déraillement d'un train de passagers dans la région de Tekirdag, dans le nord-ouest de la Turquie, a annoncé le ministère de la Santé.



Le train transportant 360 passagers provenait de Kapikule, à la frontière bulgare, et se rendait à Istanbul quand six de ses voitures ont déraillé, à proximité du village de Sarilar.



"L'accident s'est produit en raison de mauvaises conditions climatiques", a expliqué le gouverneur de la région Mehmet Ceylan.



Le ministère des Transports a confirmé, dans un communiqué, que le sol s'était dérobé sous les rails en raison d'abondantes pluies récentes, provoquant le déraillement.



Plus de 100 ambulances ont été dépêchées sur les lieux, selon un responsable du ministère de la Santé, Eyup Gumus, s'exprimant sur la télévision publique TRT Haber.



L'armée turque a de son côté indiqué dans un communiqué avoir envoyé plusieurs hélicoptères sur le site de l'accident.



Les images télévisées montraient plusieurs voitures couchées sur le côté et des victimes emmenées sur des brancards.



Le président Recep Tayyip Erdogan, qui entame lundi un nouveau mandat de cinq ans avec des pouvoirs élargis, a fait part de ses condoléances aux victimes et annoncé qu'une enquête serait menée sur "cet accident tragique".



Plus tard, l'autorité du Haut-conseil turc de la radio et de la télévision (RTÜK)a annoncé que le Premier ministre avait décrété une interdiction temporaire de diffusion.



La Turquie a entrepris ces dernières années de moderniser son réseau ferroviaire, construisant plusieurs lignes à grande vitesse pour ramener vers le rail des voyageurs préférant l'avion ou le transport par autocar.



Le train accidenté semblait circuler sur une des vieilles lignes ferroviaires à voie unique.



Plusieurs accidents mortels se sont produits sur le réseau ferré turc ces dernières années.



En janvier 2008, neuf personnes sont mortes dans un déraillement provoqué par des rails défectueux dans la région de Kutaha, au sud d'Istanbul.



En juillet 2004, 41 personnes avaient été tuées et 80 blessées dans le déraillement d'un train à grande vitesse dans la province de Sakarya, dans le nord-ouest du pays.