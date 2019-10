Discussions maroco-péruviennes à Lima sur les moyens de renforcer la coopération économique

L'ambassadeur du Maroc à Lima, Amin Chaoudri, s'est entretenu mardi avec la présidente de la Confédération Nationale des Institutions Commerciales Privées du Pérou, Mme María Isabel León de Céspedes, sur les moyens de renforcer la coopération économique entre le Royaume et ce pays sud-américain.



Ces entretiens ont permis de mettre en évidence le potentiel économique et commercial des deux pays et leurs expériences en matière d'attraction des investissements étrangers, ainsi que les mécanismes permettant de renforcer la coopération économique entre le Maroc et le Pérou.



A cette occasion, la présidente de la Confédération Nationale des Institutions Commerciales Privées du Pérou, qui compte 22 groupements d'entreprises, a salué l'excellente amitié et la coopération existant entre le Maroc et le Pérou, tout en exprimant son vif intérêt d'effectuer une visite de travail au Maroc.



Pour sa part, le diplomate marocain a souligné l'énorme potentiel du Maroc et le bon climat des affaires qu'il offre aux investisseurs, notant que le Royaume est une plate-forme économique et une plaque tournante unique du commerce entre l'Afrique et le reste du monde.



Dans le même contexte, M. Chaoudri a mis en relief la qualité des relations entre les deux pays, soulignant la volonté du Maroc de donner un nouvel élan aux liens de coopération économique et commerciale afin de les hisser au niveau des excellentes relations politiques.



En ce sens, les deux parties ont convenu de réactiver l’accord de coopération entre la Confédération Nationale des Institutions Commerciales Privées du Pérou et la CGEM, qui contribuera sans doute à l'amélioration notable de la coopération économique, ainsi qu’un riche échange d’expériences et de visites entre les deux pays.