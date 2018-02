Discours au Congrès: Trump voit ses audiences trop belles

Donald Trump est satisfait de son discours au Congrès et entend le faire savoir. Au risque de manquer de rigueur sur un sujet qui lui tient particulièrement à coeur: les audiences.



"Merci à tous pour les compliments et les commentaires sur le discours sur l'état de l'Union", a tweeté le président américain jeudi matin, au surlendemain de son allocution.



"45,6 millions de personnes ont regardé, le chiffre le plus élevé de l'histoire", a-t-il ajouté.



Or si l'on s'en tient aux chiffres de l'institut Nielsen, qui fait référence, trois de ses prédécesseurs ont fait mieux lors de lors de leur premier discours sur l'état de l'Union.



Le démocrate Bill Clinton en 1994 (45,8 millions), le républicain George W. Bush en 2002 (51,8 millions) et le démocrate Barack Obama in 2002 (48 millions) ont enregistré des scores supérieurs.



Cette fascination du président américain - et ancien présentateur d'émission de télé-réalité - pour l'évaluation chiffrée de ses prestations rappelle une incroyable polémique qui avait marqué le début de son mandat.



Piqué au vif par les photos de la foule ayant assisté à sa prestation de serment, clairement inférieure à celle de Barack Obama huit ans plus tôt, il avait chargé son porte-parole Sean Spicer de la riposte.



Devant une salle de presse médusée, ce dernier avait asséné - sur un ton d'une extraordinaire agressivité - que la foule de Donald Trump était plus importante, que les médias étaient dans l'erreur et que le débat était clos. (afp)