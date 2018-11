Directeur du CRTS: le satellite Mohammed VI-B va donner accès à une information précise et de qualité

Arrivé le 5 octobre en Guyane, le satellite Mohammed VI-B, d’une masse d’environ 1,108 kg au décollage, doit servir « notamment aux activités cartographiques et cadastrales, à l’aménagement du territoire, au suivi des activités agricoles, à la prévention et à la gestion des catastrophes naturelles, au suivi des évolutions environnementales et de la désertification ainsi qu’à la surveillance des frontières et du littoral », selon la société Arianespace.



Ce satellite, réalisé par le consortium Thales Alenia Space et Airbus pour le royaume du Maroc, doit être placé en orbite, à l’instar de son prédécesseur, le satellite Mohammed VI-A, lancé par Arianespace à bord de Vega, déjà, le 7 novembre 2017. Les deux satellites seront complémentaires, selon Arianespace. Il s’agit du neuvième lancement pour Arianespace depuis le début de l’année en Guyane et du treizième lancement du lanceur léger Vega depuis le début de son exploitation en 2012.