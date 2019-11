Dîner intime et "très chinois" pour le couple Macron à Shanghai

Lampions illuminés, cérémonie du thé, promenade au clair de lune: le président chinois Xi Jinping a offert mardi soir au couple Macron un accueil d'exception et un dîner intime dans un magnifique parc de Shanghai.



La police avait totalement bouclé les environs du Jardin Yu, un espace de deux hectares parsemé de pavillons traditionnels reliés par un enchevêtrement de sentiers et de ponts, et à l'histoire veille de 400 ans.



La diplomatie chinoise avait promis à Emmanuel Macron, en visite d'Etat dans le pays asiatique jusqu'à mercredi, un dîner dans un endroit "très chinois". Elle n'a pas menti.



Tout sourire, le président français, en costume bleu marine, et sa femme Brigitte, en robe noire courte, ont été accueillis par deux enfants qui portaient des lampions traditionnels rouges illuminés à la bougie.



Suivant une chorégraphie millimétrée, le petit garçon et la petite fille les ont accompagnés jusqu'à Xi Jinping et à son épouse, l'ex-chanteuse Peng Liyuan, qui les attendaient près d'un pavillon en bois illuminé par de discrètes lumières aux chaudes couleurs rouge et orange.



Emmanuel Macron a fait un baisemain à la femme de son homologue chinois, un geste considéré comme très français dans le pays asiatique.



Après avoir cheminé dans le parc, les quatre ont ensuite assisté à une cérémonie traditionnelle de préparation du thé, avant de rejoindre la salle du dîner, dont le menu n'a pas été divulgué.



Le jardin Yu est l'une des principales attractions touristiques de Shanghai et est habituellement visité chaque jour par des milliers de touristes.



Il se trouve à deux pas du Bund, le célèbre boulevard de Shanghai situé en bord de rivière et parsemé de bâtiments de style européen construits au début du XXe siècle par les Occidentaux qui avaient colonisé la ville.



A la fin du dîner, les deux présidents sont sortis admirer au loin la Tour Shanghai, le deuxième plus haut gratte-ciel du monde (632 mètres), illuminé mardi soir en bleu-blanc-rouge en l'honneur de la France.



Selon l'Elysée, Emmanuel Macron a offert à son hôte une bouteille de Romanée-Conti, un grand cru de Bourgogne.



Cet accueil du président français répond au dîner organisé en mars pour la visite en France de Xi Jinping. Les deux couples s'étaient retrouvés dans une villa-musée de Beaulieu-sur-Mer (Côte d'Azur, sud-est), une réception qui avait fortement impressionné côté chinois.