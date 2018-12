Dimitris Avramopoulos conduit la délégation de l'UE à la Conférence de Marrakech sur le pacte mondial pour les migrations

M.Avramopoulos représentera l'UE qui participe en tant qu'observateur à la Conférence de Marrakech, organisée par l'ONU pour adopter le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, précise vendredi un communiqué de la commission européenne. La chef de la diplomatie de l'UE, Federica Mogherini s'était dite convaincue, la semaine dernière, que le pacte mondial sur la migration, qui sera soumis pour approbation lors de la réunion internationale de Marrakech, servira les intérêts nationaux des pays européens.



"Nous pensons que les intérêts de tous les États membres de l'UE seront mieux servis si ces derniers appuient le pacte mondial sur la migration qui jettera les bases d'une coopération et d'un dialogue internationaux" autour de cette question, avait-elle plaidé dans un discours devant les eurodéputés réunis à Bruxelles.



En marge de sa participation à la conférence de Marrakech, le commissaire Avramopoulos prendra part, dimanche, à une manifestation parallèle de haut niveau visant à lancer le rapport conjoint UE-OCDE "S'installer en 2018: indicateurs d'intégration des immigrés et de leurs enfants".