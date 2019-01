Différend commercial sino-américain: 2019 sera l'année de l'apaisement (ministre chinois)

La Chine et les Etats-Unis, en plein conflit commercial, ont mené leurs premières discussions face à face la semaine dernière. Une équipe de négociateurs américains a passé trois jours à Pékin à cet effet. Le contact entre les deux parties était coupé depuis la trêve de trois mois décrétée en décembre par les présidents américain Donald Trump et chinois Xi Jinping dans leur guerre commerciale.



Ce nouveau round de pourparlers a "posé les bases" d'un accord commercial avec Washington, avait indiqué jeudi le gouvernement chinois.



"Nous allons gérer comme il faut les frictions économiques et commerciales entre la Chine et les Etats-Unis" au cours de cette année, a déclaré le ministre du Commerce Zhong Shan, cité samedi par l'agence de presse officielle Chine Nouvelle.



Pékin envisage également de promouvoir les investissements extérieurs, élaborer une loi sur les investissements étrangers et améliorer son système de gestion des conflits, a ajouté le ministre. La crise entre les deux puissances économiques mondiales avait atteint son apogée lorsque l'administration Trump a menacé, en septembre 2018, d'imposer des droits de douane supplémentaires, qui pourraient toucher la totalité des produits importés de Chine. Washington impose d'ores et déjà des droits de douane sur 250 milliards de dollars d'importations chinoises.



L'accord conclu par les dirigeants des deux pays prévoit la suspension par les Etats-Unis de l'entrée en vigueur de droits de douane supplémentaires jusqu'au printemps 2019 en contrepartie de nouvelles discussions avec Pékin.