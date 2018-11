Dialogue avec l'Algérie, le geste '’fort’’ du roi du Maroc (JA)

La proposition du roi Mohammed VI d'instaurer un e magazine Jeune Afrique a qualifié de ‘’geste fort’’ la proposition annoncée, mardi, par le roi Mohammed VI dans son discours à l’occasion de la célébration de la Marche verte, de création d’un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation avec l'Algérie.



''Dans son discours commémorant le 43e anniversaire de la Marche verte, le Souverain marocain a proposé la création d’un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation avec l'Algérie. Un geste fort, à quelques semaines de la reprise de pourparlers inclusifs sur le Sahara’’, commente la publication.



''Entre le renouvellement du mandat de la Minurso, le 31 octobre, et une rencontre prévue à Genève les 5 et 6 décembre sur la question du Sahara, le Roi Mohammed VI a décidé de tendre la main à son voisin de l’est’’, en proposant la création d’un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation et en réitérant son engagement ‘’à œuvrer main dans la main avec nos frères en Algérie’’.



Selon Jeune Afrique, le coût de la non-intégration au Maghreb, dont la fermeture de la frontière terrestre depuis 1994 entre le Maroc et l’Algérie est un symbole, est souvent estimé par différentes personnalités ou institutions entre 2 et 3% du produit intérieur brut (PIB) des économies régionales.