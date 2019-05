Dialogue 5+5 : le 2ème Sommet des ministres chargés de la planification territoriale à Tunis en 2020

Selon un communiqué du ministère tunisien de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, la décision d'organiser en Tunisie cette rencontre sur la solidarité entre les districts régionaux et la planification territoriale a été prise lors du sommet des ministres chargés de la planification territoriale du groupe du dialogue 5+5, tenu les 25 et 26 avril à Montpellier.



La même source a précisé qu'il a été décidé aussi de créer un groupe de planification groupant les Etats de l'Ouest de la Méditerranée (Maroc, Algérie, Libye, Mauritanie, Tunisie, Espagne, France, Italie, Malte et Portugal).



L'objectif, selon la même source, consiste à favoriser l'échange d'informations sur les défis et les politiques interrégionales dans le domaine de la solidarité territoriale.



Lors du sommet de Montpellier, une convention de partenariat et un programme d’action commune (2019-2022) ont été adoptées et qui portent notamment sur l'échange d'informations, le développement des études sur les stratégies du développement du domaine territorial et la coopération décentralisée.