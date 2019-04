Dialogue 5+5 à Montpellier : création d'un Groupe Aménagement des territoires Ouest-méditerranéen

Dans un communiqué conjoint adopté au terme de leurs travaux, les ministres ont affirmé que ce Groupe permettra aux pays de partager leurs expériences et analyses et d’échanger, de manière régulière, sur les moyens d’une cohésion renforcée des territoires de l’Ouest-méditerranéen, notamment concernant la possibilité de leurs complémentarités en termes d’aménagement et de développement.



Les ministres ont également adopté un programme de travail pour la période du 26 avril 2019 au 26 avril 2022 en soulignant l'importance de la contribution des Etats, des autorités locales et de la société civile des différents pays du groupe du dialogue 5+5 au sommet des deux rives, prévu à Marseille le 24 juin prochain.



Les ministres ont mis l'accent aussi sur l’importance de développer une approche territoriale intégrée en vue de répondre aux grands défis que connaissent les pays formant le Groupe, soulignant la nécessité d’élaborer, selon les voies spécifiques à chaque pays, des cadres de gouvernance multiniveaux.



Le ministre marocain de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Abdelahad Fassi Fehri, qui a présidé la délégation marocaine aux travaux de cette Conférence, a insisté sur la nécessité de multiplier les efforts en vue d’approfondir la démocratie, notamment à travers le renforcement de la régionalisation qui impose l'établissement de nouveaux rapports entre l'Etat et les régions.



Première du genre, la Conférence des ministres chargés de la cohésion et l’aménagement des territoires des pays de l’ouest méditerranéen a été organisée par le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales de la république française.



Les travaux de cette Conférence du Dialogue 5+5 (Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Malte, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie) s’inscrivent dans l’esprit de la Déclaration d’Alger issue de la conférence des Ministres des affaires étrangères du Dialogue du 21 janvier 2018. Ils interviennent aussi suite à des échanges avec les représentants des autorités locales des différents pays du Dialogue.



Cette réunion du dialogue 5+5 sur la cohésion et l’aménagement des territoires a offert l'occasion d’échanger sur les moyens d’une cohésion renforcée des territoires formant la région dans le but de répondre aux défis communs qui se posent en matière d'aménagement des territoires.