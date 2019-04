Dialogue 5+5 : 1ère conférence des ministres chargés de la cohésion et l’aménagement des territoires à Montpellier avec la participation du Maroc

Organisé par le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales de la république française, cet événement aura pour objectif de favoriser la rencontre entre décideurs territoriaux, représentants d’autorités locales et entre réseaux d’autorités locales des pays du 5+5, de lancer le dialogue entre les territoires de l’Ouest méditerranéen autour des questions de cohésion et d’aménagement, et ce afin de développer une réflexion commune et de contribuer à nourrir le dialogue entre les ministres du Dialogue 5+5, indique un communiqué du ministère parvenu à la MAP.



Plus concrètement, il sera question lors de cette première session rassemblant les ministres chargés de la cohésion et de l’aménagement des territoires des pays ouest-méditerranéens, de partager leurs expériences et de travailler ensemble sur ce que pourrait être une meilleure prise en compte coordonnée des enjeux actuels du développement territorial, d’échanger sur les moyens d’une cohésion renforcée des territoires de l'espace ouest-méditerranéen en réfléchissant aux possibilités de leurs complémentarités en termes d'aménagement et de développement et de déterminer un programme de travail pour les trois années à venir, précise le communiqué.



Au menu de cette journée, figurent des tables rondes sur les thèmes "les grands réseaux facteurs d’intégration régionale, quelle subsidiarité entre l’international, l’Etat et les collectivités territoriales ?" et "la coopération comme moteur de l’aménagement des territoires et de la cohésion territoriales", poursuit la même source, notant que le programme prévoit également trois ateliers, en l'occurrence "ville durable, un triple enjeu politique, stratégique et technique", "solidarité inter-territoriales entre l’urbain et le rural" et "tempête sur les côtes méditerranéennes, les collectivités territoriales deviennent des partenaires essentiels".



Les travaux de cette première session du dialogue 5+5 auxquels prendront part des pays (Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Malte, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie), s’inscrivent dans l’esprit de la déclaration d’Alger issue de la conférence des Ministres des affaires étrangères du Dialogue 5+5 du 21 janvier 2018 et interviennent suite à des échanges avec les représentants des autorités locales des différents pays du Dialogue, conclut la même source.