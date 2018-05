Deux soldats saoudiens tués dans des combats au Yémen

Les deux hommes ont été tués lors d'une opération "à la frontière sud", une formulation généralement utilisée en Arabie pour désigner l'intervention saoudienne au Yémen, contre la rébellion des Houthis chiites soutenus par l'Iran.



SPA n'a pas donné de détails sur la date ou les circonstances de ces décès.



Les forces saoudiennes ont par ailleurs intercepté et détruit un drone Houthi de fabrication iranienne, qui visait l'aéroport international d'Abha, dans le sud du Royaume, proche du Yémen, a précisé le porte-parole de la coalition dirigée par Ryad, le colonel Turki al-Maleki.



L'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et d'autres pays arabes interviennent militairement au Yémen depuis 2015 pour restaurer le gouvernement internationalement reconnu qui a été chassé de la capitale Sanaa.



Le conflit a fait près de 10.000 tués et plus de 55.000 blessés, selon l'Organisation mondiale de la santé. Plus de 2.200 autres personnes sont mortes du choléra et certaines régions du Yémen sont au bord de la famine.