Deux nouvelles espèces de chauves-souris découvertes en Europe et au Maghreb

Une équipe internationale de chercheurs a découvert une nouvelle espèce de chauves-souris dans des zones boisées d'Europe et une autre, "très rare", dans des grottes d'Afrique du Nord, a annoncé mardi le principal organisme public de recherche d'Espagne.



Un millier d'espèces de chiroptères peuplent le monde. Capables d'émettre et de recevoir des ultra-sons, ces petits mammifères peuvent voler et s'orienter dans l'obscurité totale.



La toute dernière espèce de chauves-souris découverte en Europe - appelée Myotis crypticus - vit dans des zones boisées en Italie, en France, en Suisse et en Espagne et s'y trouve soumise à "une pression humaine croissante", a écrit dans un communiqué le Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC) espagnol ayant dirigé l'étude.



Elle était "passée inaperçue jusqu'à présent" parce que "les chauves-souris sont représentées par 53 espèces en Europe mais beaucoup se ressemblent énormément", a expliqué le chercheur Javier Juste, de la station biologique de Doñana, dans l'extrême sud de l'Espagne, cité dans le communiqué. "Il a donc fallu avoir recours à des comparaisons génétiques pour vérifier leur identité", a-t-il ajouté.



La même étude a permis de décrire en Afrique du Nord une espèce nouvelle pour la science - Myotis zenatius - "extrêmement rare et vulnérable" : on ne connaît ces chauves-souris que "dans quelques grottes qui les abritent, dans les montagnes du Maghreb, au Maroc et en Algérie", a souligné le CSIC.



"Il est possible qu'elle mérite d'être déjà incluse sur la liste des espèces en danger d'extinction", ont insisté les chercheurs.