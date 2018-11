Deux "gilets jaunes" à Matignon, l'un d'eux repart aussitôt

Deux "gilets jaunes" se sont présentés vendredi pour le rendez-vous prévu entre Edouard Philippe et des représentants du mouvement qui dénonce la hausse des taxes, a indiqué Matignon, mais l'un des deux est très vite ressorti, regrettant que la réunion ne soit pas filmée et diffusée en direct.



"Je souhaitais et j'ai demandé à plusieurs reprises à ce que cet entretien soit filmé et retransmis en direct à la télévision, cela a été refusé", a déclaré à la presse Jason Herbert, l'un des huit représentants désignés mais contestés. Il a confirmé qu'un autre "gilet jaune" était toujours à l'intérieur.