Deux blessés lors d'une attaque au couteau à la gare d'Amsterdam

Deux personnes ont été blessées vendredi lors d'une attaque au couteau à la gare centrale d'Amsterdam et l'assaillant présumé, dont les motivations restent inconnues, a été blessé par balle, a annoncé la police néerlandaise.



"La police a tiré sur un suspect suite à un incident à l'arme blanche à la gare d'Amsterdam-Central", a déclaré la police sur Twitter, précisant que les motivations de l'agresseur sont pour le moment inconnues.



Les deux blessés, dont l'identité n'était pas connue, ainsi que l'assaillant présumé ont été emmenés à l'hôpital, a indiqué la police d'Amsterdam sans préciser leur état de santé.



Un témoin a vu un jeune homme "s'écrouler" dans son échoppe de fleuriste, la main en sang.



"Peu après, j'ai entendu des coups de feu et j'ai compris qu'il s'était produit quelque chose de grave", a déclare Richard Snelders à l'agence de presse néerlandaise ANP.



Un peu plus tard, il a dit avoir aperçu un autre homme allongé sur le sol près de là.



"Grande panique"



"La première chose qui vous vient à l'esprit, c'est que c'est un attentat terroriste. Après tout, vous êtes dans la gare centrale d'Amsterdam", a-t-il ajouté. "Il y avait une grande panique".



La police, arrivée rapidement sur les lieux, a ordonné en anglais à un homme de "rester à terre" après lui avoir tiré dessus, selon le témoin. "Tout s'est passé très vite".



Un autre témoin a déclaré à la chaîne de télévision locale AT que l'assaillant était un homme d'une trentaine d'années.



La police a bouclé une zone à l'intérieur de la gare peu après l'incident, rassemblant une foule de personnes à l'extérieur, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.



"Un grand nombre de policiers sont encore présents", a-t-il ajouté.



Les autorités ont précisé que la gare avait été brièvement fermée et non évacuée. Deux quais ont été temporairement fermés mais ont ensuite été rouverts. L'évacuation totale de la gare "n'a pas été envisagée", a souligné la police.



Le trafic des trams au départ de la gare a cependant été interrompu. Des informations plus précises ne sont pas disponibles pour l'instant, a indiqué la police.



Les circonstances exactes du drame n'étaient pas immédiatement connues et la police s'est refusée à caractériser l'incident tout en indiquant étudier "tous les scénarios".



"Nous enquêtons notamment sur les motivations (de l'agresseur) mais nous envisageons tous les scénarios", a-t-elle expliqué.



Environ 250.000 personnes se rendent chaque jour dans cette gare très fréquentée de la capitale néerlandaise, selon les statistiques fournies par le guide de voyage Amsterdam.info.



La gare se trouve dans le centre historique de la ville entouré de canaux.



Plusieurs attaques à l'arme blanche ont été perpétrées en Europe ces dernières années mais les Pays-Bas, limitrophes ou proches de certains pays touchés (France, Belgique, Allemagne) avaient été jusqu'ici épargnés.



La dernière attaque en date a fait deux morts et un blessé grave le 23 août à Trappes dans la banlieue parisienne. Le groupe jihadiste Etat islamique (EI) avait revendiqué cette attaque mais les autorités françaises ont estimé que le caractère terroriste de l'attaque n'était pas confirmé à ce stade.