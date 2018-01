Deux Américains gagnent plus d'un milliard de dollars à la loterie

Deux Américains ont gagné à deux jours d'intervalle plus d'un milliard de dollars cumulés à la loterie Powerball, ont indiqué dimanche des responsables, soit apparemment le gain le plus important en un weekend dans l'histoire des Etats-Unis.



Une personne du New Hampshire (nord-est) a gagné 560 millions de dollars tandis que deux jours auparavant un autre chanceux avait empoché 450 millions de dollars en Floride.



Le billet gagnant dans le New Hampshire a été vendu à Merrimack, une petite ville de 25.000 habitants, selon des responsable de la loterie. Le billet gagnant en Floride a été vendu dans une épicerie dans la petite ville de Port Richey. Les identités des gagnants n'ont pas été dévoilées. (afp)