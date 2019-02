Détention prolongée pour un ancien footballeur du Bahreïn arrêté en Thaïlande

Une campagne internationale très médiatisée réclame son retour en Australie, où il bénéficie du statut de réfugié politique.



Mais les autorités thaïlandaises ont accepté la semaine dernière d'examiner la demande d'extradition déposée par le Bahreïn, qui lui reproche des activités subversives, et l'affaire a été renvoyée devant un tribunal pénal de Bangkok.



Lors de la première audience, lundi, l'ancien footballeur de la sélection nationale de l'émirat a refusé d'être extradé dans son pays où il redoute d'être torturé.



"S'il vous plaît, ne me renvoyez pas au Bahreïn", a -t-il imploré, menotté à la descente du camion qui le conduisait devant le tribunal. Il s'estime menacé notamment pour avoir critiqué Cheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, membre de la famille au pouvoir et président de la Confédération asiatique de football.



Le tribunal lui a accordé "un délai de 60 jours" pour présenter sa défense et se réunira de nouveau en avril.



Hakeem Ali Al-Araibi, 25 ans, est détenu depuis le 27 novembre en Thaïlande, où il était venu passé sa lune de miel.



Il a été condamné par contumace à dix ans de prison par la justice de Bahreïn, accusé d'avoir endommagé un poste de police en 2012 lors de manifestations en marge du "Printemps arabe", ce qu'il a toujours nié.