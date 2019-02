Destruction à Paris d'un obus d’aviation datant de la deuxième guerre mondiale

Cette opération, rarissime à Paris, a nécessité l'évacuation de près de 1.800 personnes et de nombreuses restrictions de la circulation qui ont provoqué des perturbations du trafic routier et ferroviaire.



L'engin explosif a été déplacé en fin de matinée puis déposé dans un caisson creusé au préalable. Un système de mise à feu a fait ensuite exploser l'obus d'aviation, précisent les mêmes sources.



«L'opération de destruction de la bombe #PorteDeLaChapelle s'est déroulée sans incident. Fin des restrictions mises en place et désactivation de la cellule d'information du public», a annoncé la préfecture de police dans un tweet.



Pour les besoins de cette opération, deux périmètres de sécurité avaient été instaurés autour du chantier où la bombe avait été trouvée, et de l'endroit où elle a été détruite.



Engagée la semaine dernière, une première opération avait permis de neutraliser une partie seulement du système de mise à feu de l'engin.