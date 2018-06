Des victimes de prêtres américains obtiennent 210 millions de dollars

"L'Église vous a laissé tomber, je suis vraiment désolé", a déclaré l'archevêque Bernad Hebda. Un archidiocèse de l'Église catholique de l'État américain du Minnesota a conclu ce jeudi 31 mai un accord à hauteur de 210 millions de dollars avec des centaines de victimes d'abus de membres du clergé, résolvant un conflit vieux de plusieurs années.



L'archidiocèse de Saint-Paul et Minneapolis – qui a été placé en 2015 sous la protection de la loi sur les faillites – a indiqué que l'accord devrait répondre à toutes les plaintes, conclure le processus de faillite et permettre la création d'un fonds financier spécial pour 450 victimes. « Les rescapés des abus peuvent s'attendre à des paiements dès que le tribunal approuvera le plan », a déclaré l'archevêque Bernard Hebda. « Je suis reconnaissant pour toutes les victimes rescapées qui se sont courageusement présentées », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. « Je reconnais que les abus vous ont tellement volé... »



« Un grand jour » pour les victimes



Les victimes ont accueilli l'accord avec soulagement, mais ont souligné que leurs cicatrices émotionnelles restent intactes. « C'est un grand jour pour nous et pour tous les survivants », a ajouté Jamie Heutmaker lors d'une autre conférence de presse. Cet accord a été possible grâce à une loi du Minnesota adoptée en 2013, qui permet de poursuivre des agresseurs présumés dans des cas auparavant prescrits.



L'accord met fin à l'un des plus longs processus de prise en charge des abus liés à l'Église catholique aux États-Unis. En 2012, des experts ont évoqué au Vatican le chiffre de 100 000 mineurs victimes d'abus de milliers de membres du clergé aux États-Unis, certains cas remontant à 1950.