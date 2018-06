Des scènes de fraternisation inédite entre taliban et soldats afghans à l'occasion de la trêve

Des scènes de fraternisation inédite entre taliban et soldats afghans ont marqué le cessez-le-feu annoncé à l'occasion de la fête de l'Aïd el Fitr, qui a marqué vendredi la fin du mois de ramadan au niveau du pays. Décrétée par les taliban et le gouvernement afghan, la trêve de trois jours, qui devrait s'achéver mercredi, a offert aux Afghans un répit inespéré alors que les combats s'étaient intensifiés ces derniers mois.



Aucune violence n'avait été signalée depuis 24 heures, selon le vice-ministre de l'Intérieur Massoud Azizi, au moment où des vidéos et des photos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des scènes inimaginables de soldats se serrant la main ou se faisant des accolades pour la fête de l'Aïd.



De telles scènes se sont notamment produites dans la province de Logar, au sud de Kaboul, dans celle de Maidan Wardak dans le centre du pays et celle de Zaboul au Sud.



Sous commandement américain, la mission Resolute Support de l'Otan a dit espérer que "cette pause mènera au dialogue et à des progrès en matière de réconciliation".