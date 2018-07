Des raids israéliens contre des cibles du Hamas dans la bande de Gaza

L'armée israélienne a annoncé avoir mené des raids aériens contre des cibles du Hamas dans la bande de Gaza dans la nuit de vendredi à samedi après de violentes manifestations vendredi. Un adolescent âgé de 15 ans a été tué et 220 autres Palestiniens ont été blessés dans les manifestations, selon le ministère palestinien de la Santé à Gaza.



Au moins 140 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis le début des manifestations, tandis qu'ucun Israélien n'a été tué.



Depuis 2008, Israël et le Hamas se sont livré trois guerres et observent depuis 2014 un cessez-le-feu tendu.