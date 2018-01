Des promos sur Nutella provoquent des émeutes

Ce jeudi 25 janvier, plusieurs magasins Intermarché dans toute la France ont connu des scènes de bousculades à cause de la fameuse pâte à tartiner, Nutella.



Une vidéo largement partagée sur Twitter, accompagnée de commentaires désobligeants, donne à voir une véritable foire d'empoigne entre clients pour récupérer quelques uns des précieux pots, sans préciser de quel magasin il s'agit.



"Dans le cadre de l'opération promotionnelle en cours dans les magasins de l'enseigne du groupe Intermarché, concernant la marque Nutella, la société Ferrero souhaite rappeler que cette promotion a été décidée de manière unilatérale par l'enseigne Intermarché. Ferrero déplore cette opération et ses conséquences qui créent confusion et déception dans l'esprit des consommateurs", indique la marque.