Des préparatifs de haut niveau du Qatar pour le Championnat du monde d'athlétisme (El Moutawakel)

Les membres de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF) ont exprimé leur satisfaction des préparatifs de haut niveau du Qatar pour accueillir le Championnat du monde d'athlétisme, qui se tiendra à Doha du 27 septembre au 7 octobre, a indiqué Nawal El Moutawakel, membre du comité international olympique (CIO) et du bureau exécutif de l'IAAF.



"Cet événement constitue une occasion idoine pour suivre les derniers préparatifs de ce Championnat du monde, qui intervient dans le cadre de la stratégie globale adoptée par le Qatar pour organiser des événements sportifs, à un an seulement des Jeux olympiques de 2020 à Tokyo", a indiqué Mme El Moutawakel dans une déclaration à la MAP, en marge de la conférence de presse tenue, lundi à Doha, par le président de l’IAAF, Sebastian Coe et des membres du conseil d’administration de l’Association.



Elle a exprimé sa grande satisfaction vis-à-vis des préparatifs de haut niveau et de l'enthousiasme et la détermination des qataris pour organiser un championnat unique, qui connaitra la participation de plus de 3.000 sportifs et responsables de 213 pays.



De son côté, le président de l’IAAF s'est dit confiant que Doha "organisera un Championnat unique", félicitant le Qatar pour les efforts déployés pour accélérer les préparatifs de cette édition qui se déroulera au stade international Khalifa.