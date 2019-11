Des personnalités juives marocaines de Los Angeles décorées de Wissams royaux, mardi soir à Los Angeles, par la Princesse Lalla Hasnaa, ont exprimé leur joie, leur fierté et leur reconnaissance pour la haute sollicitude dont le Roi Mohammed VI entoure la communauté juive marocaine partout dans le monde.



Décorés par Son Altesse Royale, au nom de Sa Majesté, lors d’un dîner de gala honorant la Dynastie Alaouite en tant que "Dynastie de Tolérance", organisé par la congrégation Séfarade "Em Habanim", les récipiendaires des Wissams royaux ont également réaffirmé leur attachement indéfectible au Trône alaouite et à la mère patrie qu’ils disent se transmettre de génération en génération.



Fait Commandeur de l'ordre du Wissam Al Arch, l'homme d'affaires Maurice Marciano a dit toute la fierté qu'il a ressentie en recevant cette distinction qui témoigne, selon lui, de la haute sollicitude du Roi envers les Marocains partout où ils sont.



"Mon attachement au Maroc n'a jamais faibli", a dit l'homme d'affaires de renom dans une déclaration à la MAP avant d'ajouter: "en tant que Marocains vivant à l'étranger, nous n'oublions jamais nos racines et nos traditions".



"Je retourne toujours autant que possible au Maroc pour visiter les lieux où nous avons vécus. Pour nous, c'est un attachement qui restera pour toute la vie", a-t-il assuré.



Dans une déclaration similaire à la MAP à l'issue de la cérémonie, le Rabbin Joshua Bitton, chef spirituel de la congrégation de Em Habanim Sephardic, a exprimé sa "grande joie" et son "grand honneur" d'être décoré des insignes d'Officier du Wissam Al Arch.



Cette distinction a "une grande signification pour moi, car il constitue un hommage pour mes parents et mes grands-parents qui nous ont transmis les valeurs de servir nos communautés et de faire ce qu'on peut de bien pour les autres", a souligné ce natif de Ouazzane qui vit à Los Angeles depuis plus de 45 ans.



L'ensemble des juifs marocains restent attachés à leur pays d'origine et expriment leur estime et considération à l'endroit de l'auguste personne de S.M. le Roi Mohammed VI, a dit, pour sa part, l'homme d'affaire Jack Rimokh qui a indiqué qu'à chaque voyage au Maroc et à son Fès natal, il constate de visu les avancées réalisées, aux plans économique et social, par le Royaume qui reste toujours une terre de paix et du vivre ensemble.



L'État de la Californie compte une importante communauté juive marocaine estimée à près de 20.000 membres qui ont regardé des liens forts avec leur pays d'origine.