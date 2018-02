Des patrons français à Alger, création d'un "Conseil d'affaires" algéro-français

Emmenée par le président du Medef (patronat) Pierre Gattaz, cette délégation, la plus imposante du genre depuis 2011, entend oeuvrer durant cette visite de deux jours au renforcement des liens entre les entreprises des deux pays.



A ce titre, la création d'un "Conseil d'affaires" par le Medef et son homologue algérienne -le Forum des chefs d'entreprises (FCE)- doit servir de "cadre de travail commun" et favoriser un échange régulier entre les deux centrales patronales, a déclaré à l'AFP un membre du Medef.



Cette structure "impulsera des partenariats sectoriels ciblés entre entreprises algériennes et françaises (...) pour la création de filières technologiques et industrielles", a ajouté Ali Haddad, le président du FCE.



"L'entreprise et l'entrepreneuriat doivent être au centre du renforcement des relations entre la France et l'Algérie", a pour sa part jugé Pierre Gattaz devant des patrons des deux pays.



Mais "pour agir, il nous faut des signaux", et "l'économie algérienne devrait s'ouvrir davantage", a-t-il prévenu.



Dans un entretien au quotidien algérien Liberté, M. Gattaz a estimé que les entreprises françaises avaient notamment besoin "d'une plus grande clarté dans le dialogue avec l'administration, de simplification des procédures douanières et de clarification sur les exigences à l'importation".



Devant ces mêmes patrons, le ministre algérien de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, s'est lui dit conscient "des difficultés".



"Il faut être patient et voir le long terme", a-t-il plaidé, réitérant son "invitation" aux entreprises françaises à investir en Algérie.



M. Haddad a de son côté déploré des attentes différentes dans la coopération économique entre la France et son ancienne colonie.



"Nos modèles économiques en sont à des stades différents: la France souhaite renouer avec la performance, la croissance, innover pour promouvoir ses exportations, l'Algérie aspire quant à elle à diversifier son économie et à construire un appareil productif compétitif", a-t-il commenté.



MM. Haddad et Gattaz ont tous deux mis en avant la diaspora algérienne en France comme un atout dans le développement des partenariats entre entreprises algériennes et françaises. (Avec afp)