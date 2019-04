Des os découverts dans une grotte aux Philippines révèlent l'existence d’une nouvelle espèce humaine (étude)

Des os et des dents fossilisés découverts aux Philippines ont révélé l’existence d’un cousin longtemps perdu de l’Homme moderne, qui vivait manifestement à l'époque où l’espèce des Homo-sapiens s'étendait d'Afrique pour occuper le reste du monde.



Dans une étude publiée mercredi dans la revue Nature, des scientifiques ont décrit une cache de sept dents et six os des pieds, des mains et de la cuisse d’au moins trois personnes, qui ont été retrouvés dans les grottes de Callao sur l'île de Luçon, dans le nord des Philippines, en 2007, 2011 et 2015. Les tests effectués sur deux échantillons indiquent un âge minimum de 50.000 ans et de 67.000 ans.



L'analyse des os de Luçon a conduit les auteurs de l'étude à conclure qu'ils appartenaient à un membre de la branche "Homo" jusque-là inconnu. Les chercheurs ont expliqué que l'une des phalanges de l’orteil et la configuration générale des formes et des tailles des dents différaient de ceux de la famille Homo. Ils ont surnommé la nouvelle Homo luzonensis.



Il a apparemment utilisé des outils en pierre et ses petites dents suggèrent qu'il aurait pu être plutôt petit, a déclaré l'un des auteurs de l'étude, Florent Detroit du Muséum national d'Histoire naturelle de Paris.



H. luzonensis vivait en Asie orientale à peu près au même moment que notre espèce, mais aussi d'autres membres de la branche Homo, y compris les Néandertaliens, leurs cousins sibériens, les Denisovans, et les "hobbits" de l'île de Flores en Indonésie.



Il n'y a aucune indication que H. luzonensis ait rencontré un autre membre du groupe Homo, a déclaré Detroit, ajoutant que notre espèce n’a apparemment atteint les Philippines que des milliers d’années après l’âge des os, a-t-il ajouté.



Mais un parent humain était à Luçon il y a plus de 700.000 ans, comme l'indique la présence d'outils en pierre et d'un rhinocéros égorgé datant de cette époque, a-t-il déclaré. C’est peut-être la nouvelle espèce ou un ancêtre de celle-ci, a-t-il conclu.



Detroit a expliqué que la relation entre H. luzonensis et d'autres espèces d'Homo n'était pas claire. Il a supposé qu'il pourrait être issu d'un parent humain antérieur, Homo erectus, qui aurait traversé la mer pour se rendre à Luçon.



H. erectus est généralement considéré comme la première espèce d’Homo à s’être étendue au-delà de l’Afrique et joue un rôle de premier plan dans la sagesse conventionnelle concernant l’évolution en dehors de ce continent. Certains scientifiques ont suggéré que les hobbits de l'île indonésienne descendaient de H. erectus.



Cette nouvelle découverte confirme que bien que l'Homo sapiens soit maintenant le seul membre survivant de notre branche de l'arbre d'évolution, il a eu de la compagnie pendant la plus grande partie de son existence.