Des ministres africains saluent à New York l'action du Maroc au service des causes de l'Afrique

Plusieurs ministre africains des Affaires étrangères prenant part au débat de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU ont salué l'action du Maroc, sous le leadership du Roi Mohammed VI, au service des causes du continent africain.



Le Maroc oeuvre pour le renforcement de sa coopération avec les autres pays d'Afrique dans tous les domaines, allant de la lutte contre la pauvreté aux divers secteurs de développement, a indiqué, dans une déclaration à la presse, la chef de la diplomatie de Sao-Tomé-et-Principe, Elsa Teixeira de Barros Pinto, à l'occasion d'un diner offert à New York par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, en l'honneur de ses homologues africains.



A cet égard, Mme de Barros Pinto a souligné que le Royaume "se démarque au niveau international par des actions et des initiatives pertinentes et audacieuses".



"Le Maroc est un grand pays respectueux des valeurs et principes universels fondamentaux", a ajouté la ministre santoméenne.



De son côté, la ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Bissau, Suzi Carla Barbosa, a félicité le Royaume pour "son excellente action diplomatique" lors du Débat général de la 74ème Assemblée générale, en particulier à travers la promotion des intérêts du continent africain.



Pour sa part, le ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale de la République de Somalie, Ahmed Isse Awad, a mis en relief "les efforts louables" consentis par le Maroc au niveau du continent à la faveur "du rôle pionnier de la diplomatie marocaine sous l'égide de SM le Roi".



Tout au long de cette semaine de haut niveau de l'Assemblée générale, le Maroc s'est, en effet, positionné comme portevoix de l’Afrique à travers une série d'initiatives qui reflètent la forte présence de la dimension africaine dans l'action diplomatique du Royaume, conformément aux Orientations du Roi.