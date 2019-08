Des milliers de personnes manifestent en France contre le G7

Selon des médias français, quelque 9000 manifestants, majoritairement anticapitalistes, ont marché sur quatre kilomètres depuis Hendaye jusqu’à la ville frontière espagnole d’Irun, dans le cadre d'une manifestation autorisée par les autorités.



La mobilisation des anti-G7 a eu lieu alors que le président français Emmanuel Macron vient de s'exprimer, dans une allocution télévisée, sur les enjeux du sommet. Il avait également dit comprendre le contre-sommet et qu'il était prêt à écouter ses propositions, appelant toutefois les manifestants "au calme et à la concorde".



A l'occasion de la rencontre des chefs d'État et de gouvernement de sept des principales puissances mondiales, quelque 80 organisations et associations locales et internationales tiennent depuis lundi un " sommet des alternatives", à Hendaye en France et Irun en Espagne, pour dénoncer "le capitalisme sauvage".



Parmi les organisations figurent des altermondialistes comme Oxfam, Attac ou encore CCFD-Terre Solidaire, mais aussi des écologistes comme les Amis de la Terre ou Sortir du nucléaire. Des partis politiques de gauche, des syndicats (CGT, FSU, Solidaires), des organisations sociales et de gauche radicale et des associations militant pour les droits des femmes et des réfugiés y participent également.



Ce contre-sommet est l’occasion, selon ses initiateurs, de "proposer des alternatives et de montrer que face aux inégalités, à la pauvreté et aux catastrophes écologique et climatique, le changement est possible".



Le sommet du G7 s’ouvre samedi à Biarritz dans le sud-ouest de la France et se poursuit jusqu’au 26 août. Il est placé sous le signe de la lutte contre les inégalités, une thématique choisie par la France qui en assure la présidence annuelle.



Les questions internationales les plus brûlantes figurent également à l’ordre du jour du Sommet, notamment la sécurité du commerce international, la tension dans le Golfe et le défi écologique à l’échelle planétaire.