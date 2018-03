Des milliers de manifestants pro-kurdes à Berlin contre l'offensive turque à Afrine

Plusieurs milliers de personnes ont défilé sous haute surveillance policière samedi dans le centre de Berlin pour protester contre l'offensive turque dans l'enclave kurde d'Afrine en Syrie.



La police a parlé d'une manifestation "globalement sans troubles", même si quatre policiers ont été agressés et légèrement blessés par des participants. Trois personnes ont été interpellées.



Le cortège, organisé par des ONG, des organisations kurdes et certains partis politiques sous la bannière "Ensemble contre les attaques turques à Afrine", était encadré par une forte présence policière.



Selon les organisateurs, quelque 20.000 personnes ont participé, selon la police "plusieurs milliers".



Plusieurs manifestations pro-kurdes ont eu lieu en Allemagne depuis le déclenchement le 20 janvier par Ankara d'une offensive sur Afrine contre la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG).



Qualifiée de "terroriste" par la Turquie, cette dernière est alliée des Etats-Unis dans la lutte contre le groupe jihadiste Etat islamique (EI).



En janvier, la police avait dispersé à Cologne une manifestation en raison de la présence dans le cortège de symboles interdits du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).



Les protestions à Berlin ont eu lieu alors que 36 membres des forces du régime syrien et de leurs alliés ont été tués samedi dans des frappes de la Turquie contre l'enclave kurde, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). (afp)