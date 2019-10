Des membres du Sénat américain saluent les progrès tous azimuts réalisés par le Maroc

Le sénateur Richard Shelby, président de la commission des affaires bancaires au Sénat américain, a salué, lundi à Rabat, les progrès tous azimuts réalisés par le Maroc, notamment dans le domaine des infrastructures.



M. Shelby, ainsi que les membres de la délégation l'accompagnant, ont exprimé, lors d'une rencontre avec le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, leur disposition à oeuvrer au sein de leur commission pour le renforcement du partenariat maroco-américain et sa diversification, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.



A cette occasion, poursuit le communiqué, M. El Otmani s'est félicité des relations amicales de longue date unissant le Maroc et les États-Unis ainsi que de leur partenariat stratégique, rappelant que les deux pays, après trois sessions de dialogue stratégique, travaillent d'arrache-pied pour le développement de leur accord de libre-échange conclu en 2006, ainsi que de plusieurs autres accords sectoriels qui reflètent la profondeur de la coopération bilatérale.



Le Chef du gouvernement a également exprimé sa satisfaction quant au volume et au niveau des projets de développement enregistrés dans le cadre du Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco), faisant savoir que la mise en œuvre de la deuxième charte de ce programme se poursuit dans d'importants secteurs stratégiques prioritaires pour le gouvernement.



Dans ce cadre, M. El Otmani a mis en avant les importants progrès réalisés par le Maroc en matière d'amélioration du climat des affaires et de facilitation des investissements, rappelant que le Royaume est passé, dans le classement Doing Business de la Banque mondiale, de la 128è place en 2010 au 60è rang en 2018, tout en incitant les entreprises américaines à s'inscrire dans cette dynamique.



Par ailleurs, le Chef de gouvernement a passé en revue les initiatives prises par le Maroc dans le cadre de sa politique africaine, dans l'objectif d'accompagner et de promouvoir la croissance et les investissements sur le continent, le Royaume étant convaincu de l'efficience de l'approche de développement pour faire face à plusieurs phénomènes, tels que l'immigration clandestine, l'extrémisme, le crime organisé et autres phénomènes nécessitant une action commune sérieuse impliquant toutes les parties.



Pour leur part, les membres de la délégation américaine ont salué les initiatives du Royaume en faveur du développement économique et social en Afrique, selon la même source.



Les deux parties ont également évoqué la question de l'intégrité territoriale du Royaume, ajoute le communiqué, soulignant que M. Otmani a rappelé les étapes historiques de ce conflit artificiel autour des provinces du sud du Royaume, ainsi que les initiatives prises par le Maroc dans le cadre de la légitimité internationale, des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et des efforts déployés par le Secrétaire général des Nations Unies pour parvenir à une solution politique consensuelle dans le cadre de l’initiative d'autonomie, qualifiée de "réaliste, sérieuse et crédible" par l'administration américaine et par la communauté internationale.