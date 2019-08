Des marins asiatiques et européens enlevés dans leur navire au large du Cameroun (source militaire)

"Des marins asiatiques et européens ont été enlevés ce (jeudi) matin" au large de Douala, rapporte ce responsable sous couvert d'anonymat, sans pour autant préciser le nombre ni la nationalité des marins kidnappés. "Les auteurs de cet enlèvement sont probablement des pirates nigérians", a-t-il ajouté, notant que "les forces camerounaises ont lancé des opérations de recherche".



Confirmant cette prise d'otages, un responsable du port de Douala a fait état de l'attaque du bateau au bord duquel se trouvaient les marins, dont le nombre demeure jusqu'à présent inconnu. Les eaux du golfe de Guinée sont les plus dangereuses du monde, d'après le Bureau maritime international dont les recensement indiquent que 73% des enlèvements et 92% des prises d'otages en mer se produisent dans cette zone, notamment au large du Nigeria, de la Guinée, du Togo, du Bénin et du Cameroun.