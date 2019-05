Des imams et morchidates en Belgique pour l'encadrement religieux des Marocains durant le mois de Ramadan

Ce groupe composé de 81 imams, prédicateurs et morchidates est envoyé par le ministère des Habous et des Affaires islamiques et la Fondation Hassan II des Marocains résidant à l’étranger, en collaboration avec le rassemblement des musulmans de Belgique.



Dans une allocution de bienvenue, l’ambassadeur du Maroc en Belgique Mohamed Ameur a souligné la mission et la responsabilité qui incombent à cette délégation qui incarne les valeurs de l’Islam modéré de leur pays et qui a la charge de transmettre ces valeurs aux fils de la communauté marocaine dans le strict respect des constantes religieuses et doctrinales du Royaume.



L’ambassadeur a également insisté sur le rôle de ces imams et morchidates dans le renforcement de l’enracinement et de l’attachement de la communauté marocaine à la mère patrie, rappelant les efforts déployés par les Marocains de Belgique dans la promotion des valeurs de leur pays et dans le soutien de l’essor économique et de l’élan de réformes que connait le Royaume.



Le président du rassemblement des Musulmans de Belgique, Salah Echellaoui a expliqué que les membres de cette délégation seront répartis dans les mosquées marocaines de l’ensemble du territoire belge pour officier aux prières et assurer l’orientation religieuse.



Les conférences qui seront animées traitent notamment du modèle de religiosité marocain pour éclairer les membres de la communauté et corriger certaines interprétations qui peuvent nuire à la compréhension de la religion et à la pratique du culte, a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP.



Le modèle marocain, a-t-il ajouté, offre des réponses concrètes aux besoins religieux et spirituels des fils de la communauté, ce qui requiert un accompagnement de ceux-ci pendant le mois de Ramadan sur divers aspects, sous forme de conseils utiles dans la vie familiale, sociale et la pratique religieuse.



Un groupe de 422 imams et morchidates dépêché par le ministère des Habous et des Affaires islamiques est dédié à l’encadrement religieux des Marocains résidant à l'étranger (MRE) pendant le mois sacré de Ramadan.



Ce groupe de prédicateurs et psalmodieurs, qui devront diriger les prières et animer des conférences et des veillées religieuses dans les mosquées et lieux de culte, ont été répartis de concert avec les ambassades et consulats du Royaume à l'étranger, ainsi qu'avec les instances dirigeantes des mosquées marocaines dans les pays concernés.



Ayant pour mission de contribuer à resserrer les rangs des membres de la communauté marocaine à l'étranger, la délégation dépêchée par le ministère des Habous et des Affaires islamiques joue un rôle primordial en matière de protection des mosquées marocaines contre les velléités d'extrémisme et de radicalisme.