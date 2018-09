Des entreprises chinoises expriment leur volonté de renforcer le partenariat avec le Maroc

Les responsables de ces entreprises ont souligné leur volonté d'investir au Maroc et de développer des partenariats avec le Royaume, en marge de la visite du chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani au parc technologique de Pékin.



Un communiqué du département du chef du gouvernement ajoute que les responsables de plusieurs entreprises chinoises ont exprimé leur intérêt pour investir au Maroc et partager leurs expériences avec les pays africains, dont le Royaume, ainsi que leur implication dans les nouvelles initiatives prises par le président chinois, Xi Jinping, à l'occasion du lancement, lundi, du 3è sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA).



Cette visite, effectuée en compagnie du ministre délégué chargé de la Coopération africaine, Mohcine Jazouli, et de l'ambassadeur du Maroc en Chine, a été l'occasion pour la délégation marocaine de s'informer sur les expériences de plusieurs entreprises chinoises, leaders à l'échelle mondial, en vue de développer des partenariats avec le Royaume du Maroc, de transférer leur savoir-faire et d'attirer de nouveaux investissements, particulièrement dans le domaine des technologies modernes et leur utilisation dans les domaines de la communication, la médecine, l'agriculture, l’intelligence industrielle et les villes intelligentes.



Le chef du gouvernement s'est rendu dans le cadre de cette visite, au quartier d'innovation "Inno way", abritant des start-ups, qui a favorisé l'accompagnement de ces entreprises durant la phase de lancement en bénéficiant de leur environnement technologique, et a contribué à la promotion de la création d'entreprises ayant réussi, dans un temps réduit, à développer des microtechnologies et à réaliser des chiffres d'affaires élevés.



Ce quartier attire également de hautes compétences venues des quatre coins du monde, favorisant ainsi l'interaction et l'échange et accélérant le rythme de l'innovation.