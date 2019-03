Des élus démocrates dénoncent la stratégie américaine au Venezuela

Un groupe de 16 élus démocrates, dont la jeune progressiste et figure montante du parti Alexandria Ocasio-Cortez, a critiqué la stratégie américaine dans la crise au Venezuela, dans une lettre envoyée jeudi à Mike Pompeo, chef de la diplomatie des Etats-Unis.



"Nous écrivons pour faire part de notre profonde préoccupation au regard de la gestion par l'administration Trump des relations avec le Venezuela, en particulier ses suggestions d'une intervention militaire et le fait d'imposer d'importantes sanctions unilatérales", ont écrit ces membres du Congrès américain.



Ils dénoncent également la reconnaissance par Washington de Juan Guaido, leader de l'opposition, "comme président par intérim sans avoir un plan clair en place pour tenir des élections démocratiques et éviter une escalade de la violence".



Le président de l'Assemblée nationale, qui s'est autoproclamé président par intérim du Venezuela, est soutenu par une cinquantaine de pays.



Les Etats-Unis ont augmenté d'un cran leur pression sur le régime du président vénézuélien Nicolas Maduro, en interdisant mercredi de visa américain 77 membres supplémentaires du camp du dirigeant socialiste que Washington veut voir partir.



Si ces élus démocrates "condamnent fermement" les actions du gouvernement Maduro, qui "a tué des manifestants sans armes" et "bloqué l'entrée dans le pays de l'aide humanitaire", ils estiment que les "menaces d'intervention militaire" américaines sont "juste inacceptables".



Parmi les signataires de ce courrier adressé au secrétaire d'Etat américain, figurent deux membres de l'aile gauche du parti démocrate, Ilhan Omar et Rashida Tlaib, mais également Tulsi Gabbard, l'une des nombreuxs candidats déclarés à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 2020.