Des croix gammées et des insultes racistes taguées à Lyon

Une vingtaine d'inscriptions racistes et antisémites ont été taguées dans la nuit de jeudi à vendredi dans le 7e arrondissement de Lyon, a-t-on appris auprès de la préfecture.



Les inscriptions faites à la peinture orange - des croix gammées et des insultes - ont été découvertes sur des commerces, ainsi que sur un cabinet infirmier de l'avenue Berthelot, selon la même source, confirmant une information du site internet du magazine Lyon Capitale.



La ministre de la santé Agnès Buzyn, en visite à Lyon, s'est rendue sur place, accompagnée du préfet du Rhône Pascal Mailhos et du maire de la ville Gérard Collomb.



Les autorités ont "unanimement condamné ces actes odieux, d'autant plus dans une ville comme Lyon qui fut le théâtre de la résistance", a rapporté le service de presse de la préfecture.



Le président de la Métropole David Kimelfeld a écrit sur Twitter éprouver "de la nausée à la colère", soulignant que ces inscriptions avaient été inscrites sur l'avenue où se trouve le Centre d'histoire de la Résistance et de la Déportation.



"La Ville de Lyon et la mairie du 7e arrondissement font le nécessaire pour que ces horreurs soient effacées rapidement. Les coupables devront être traduits devant la justice", ajoute M. Kimelfeld.



La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) a annoncé dans un communiqué qu'elle déposait plainte et qu'elle proposait "aux victimes de les accompagner au plan juridique".



"Les groupuscules d'extrême-droite qui sévissent à Lyon, qui croient avoir trouvé dans cette ville un abri pour cuver leur haine raciste, antisémite et xénophobe doivent savoir que nous mettrons tout en oeuvre pour dissoudre leurs mouvements et les faire condamner devant les tribunaux", poursuit l'association.



Témoignant de sa "solidarité" avec les propriétaires de magasins et les habitants, la présidente du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) d'Auvergne-Rhône-Alpes, Nicole Bornstein, a souligné qu'"à la veille des élections européennes, ces avertissements répétitifs" devaient être "très sérieusement entendus par nos responsables politiques et institutionnels pour prendre les mesures énergiques qui s'imposent avant qu'il ne soit trop tard".