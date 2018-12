Des Marocains du Danemark condamnent fermement le double homicide d'Imlil

Des acteurs associatifs marocains établis au Danemark ont condamné jeudi "avec la plus grande fermeté" le double homicide ayant coûté la vie, en début de semaine, à deux touristes scandinaves dans le cercle d’Imlil, province d’Al Haouz.



Une délégation du Conseil consultatif dano-marocain s’est rendue au ministère danois des Affaires étrangères pour exprimer les condoléances et la compassion de la communauté marocaine établie dans le royaume nordique.



La délégation, accueillie par une haute responsable du Département Afrique du Nord au ministère des AE, a déposé une gerbe de fleurs en guise de soutien et de réconfort aux familles des deux victimes.



Dans un communiqué, ledit Conseil a condamné "avec la plus grande fermeté l’agression criminelle ayant coûté la vie aux deux innocentes citoyennes danoise et norvégienne", assurant que cet acte abominable a été perpétré par "des débiles et des ignares qui n’ont rien avoir avec l’Islam et ses nobles préceptes".



"Nous condamnons avec vigueur cet acte terroriste abject qui constitue un crime contre l’humanité et contre la paix, la quiétude, la tolérance, la coexistence, l’entente et le dialogue liant les deux peuples marocain et scandinave", souligne la même source.



Réitérant les condoléances attristées aux familles des victimes, le Conseil fait part de son rejet absolu de toutes les idées et orientations destructrices qui sèment le terrorisme et la violence d’où qu’elles émanent, et son refus catégorique de toutes les velléités visant à propager la haine et les rancunes entre les peuples et les hommes.



Plus tôt dans la journée, le Premier ministre danois, Lars Løkke Rasmussen, s'est dit "consterné, dégoûté et profondément chagriné" par le meurtre "bestial" de Louisa Vesterager Jespersen, une étudiante danoise de 24 ans, et de son amie norvégienne, Maren Ueland, 28 ans, confirmant qu'une enquête terroriste a été ouverte.