Des MRE de divers horizons primés à Marrakech à l'occasion de la 3è édition des Trophées Marocains du Monde

Organisé à l'initiative de "Bled Magazine" (BM), cet événement vise à mettre en lumière les parcours exceptionnels des membres de la communauté marocaine établie à l'étranger qui se sont forgé des carrières très remarquables au sein de leurs pays d'accueil, constituant ainsi des modèles d'intégration sociale réussie et des ambassadeurs de leur pays d'origine à travers le monde.



Un total de 18 nominés ont été sélectionnés parmi la communauté marocaine établie dans différents pays dans six catégories: "Art et Culture", "Entreprise", "Politique", "Société civile et Droits de l’Homme", "Sport" et "Recherche scientifique".



Ainsi, dans la catégorie "Art et Culture", le jury, présidé par Mme Hasna Daoudi, a attribué le trophée à la violoniste Monia Rizkallah, alors que l'homme d'affaires Abdelilah Chatar a été primé dans la catégorie "Entreprise".



S'agissant de la catégorie "Politique", le trophée a été décerné à Mohamed Chaib Akhdim, premier député d'origine marocaine siégeant au Parlement espagnol, tandis que la militante Hafida Bachir, connue pour son engagement en faveur de la défense de la cause féminine et plus particulièrement des droits des femmes issues de l'immigration, a été primée dans la catégorie "Société civile et Droits de l'Homme".



Dans la catégorie "Sport", le prix est revenu au boxeur Nordine Oubaali, qui a remporté, en janvier dernier à Las Vegas, le titre tant convoité de la WBC des poids coq, alors que le biologiste et directeur de recherche CNRS à l'Institut de biologie du développement de Marseille (IBDM), Aziz Moqrich, s'est vu attribuer cette distinction dans la catégorie "Recherche scientifique".



Par ailleurs, le jury a décidé de décerner des prix spéciaux, respectivement dans les catégories "Entreprise" et "Sport", à l'entrepreneure Rahma El Mouden et à la ju-jitsuka, septuple championne du monde, Amal Amjahid.



Lors de cette cérémonie, rehaussée par la présence du Secrétaire général du Conseil de la Communauté Marocaine à l'étranger (CCME), M. Abdallah Boussouf, et de personnalités issues de divers horizons, venues du Maroc, de France, d'Espagne, de Belgique, d'Allemagne, des Pays-Bas, des Etats-Unis et des Emirats Arabes Unis, le directeur de publication de "Bled Magazine" et initiateur de l’événement, M. Amine Saad, a indiqué que cette manifestation se veut avant tout "un moment d'intenses partages entre deux communautés, celles d'ici et d'ailleurs".



Il a souligné que "Trophées Marocains du Monde" (TMM) représente "un hommage à des hommes et à des femmes issus de l’immigration qui représentent des modèles d’intégration, à la fois pour les pays d’accueil et pour le pays d’origine, le Maroc".



M. Amine a ajouté que TMM "est né de la volonté de BM Magazine de contribuer à apporter un nouveau regard sur l’immigration, en contrecarrant l’image souvent malmenée de cette diaspora par les médias, occidentaux en particulier".



"Notre souhait est également de créer une plateforme d’échange entre les compétences d’ailleurs et le Maroc, parce que le Royaume, leur pays d’origine, a besoin de ces talents, véritables richesses à travers le monde", a-t-il soutenu.



Cette soirée, ponctuée de morceaux de musique, a été aussi marquée par un vibrant hommage rendu à Mme Fadila Laanan, secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale et ministre présidente du Collège de la commission communautaire française, ainsi qu'à la première génération d’immigrés, qui sont "partis chercher une vie meilleure pour leurs enfants, devenus aujourd’hui des ministres, hommes d’affaires, illustres artistes ou grands sportifs".



A noter qu'une table-ronde a été organisée, dans le cadre de la 3è édition des Trophées Marocains du Monde, autour de la thématique "les centres culturels marocains à l’étranger: défis d’un projet en gestation", au cours de laquelle les participants ont plaidé en faveur d'une véritable approche participative, fondée notamment sur un bon management de l'offre culturelle dédiée aux Marocains du Monde.