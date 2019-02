Des Chinois manifestent à Madrid contre le blocage de leurs comptes

Des centaines de citoyens chinois ont manifesté vendredi à Madrid face à une agence de la banque BBVA pour dénoncer le blocage sans avis préalable de leurs comptes bancaires.



Brandissant des drapeaux chinois et espagnols, ils criaient "BBVA raciste" ou "nous réclamons justice", a constaté l'AFP.



Contactée par l'AFP, BBVA n'était pas en mesure de préciser le nombre de clients affectés par ces blocages.



La banque a expliqué dans un communiqué s'"être limitée à appliquer ce que prévoit la réglementation sur la prévention du blanchiment de capitaux" et a assuré avoir pris "toutes les mesures nécessaires" pour résoudre les problèmes affectant ces clients.



Selon plusieurs manifestants, d'autres banques comme Bankia ou CaixaBank ont aussi bloqué, dans une moindre mesure, des comptes de citoyens chinois. Les banques leur demandent des documents relatifs à leurs impôts et leurs revenus pour pouvoir débloquer leurs comptes.



"BBVA bloque tous les comptes de citoyens chinois, voire de citoyens espagnols d'origine chinoise", a affirmé à l'AFP Ding Li, avocat à Madrid.



Selon lui, la deuxième banque espagnole a bloqué ces comptes sans avis préalable et "tarde beaucoup à donner des réponses" aux clients affectés.