Dernière ligne droite pour la sélection du Festival de Cannes

Tarantino, Ken Loach, Xavier Dolan ou les frères Dardenne: comme chaque année, les rumeurs enflent à deux semaines de l'annonce de la sélection du Festival de Cannes, pour savoir qui foulera le tapis rouge du plus grand rendez-vous planétaire du 7e Art.



Pour cette 72e édition (14 au 25 mai), placée sous la présidence du cinéaste mexicain Alejandro Gonzalez Iñarritu, les paris sont lancés, en particulier pour la vingtaine de films en compétition pour la Palme d'or, tandis que la question d'une éventuelle présence de Netflix reste en suspens. Question sensible alors que la Mostra de Venise a couronné en septembre un film Netflix, "Roma", d'Alfonso Cuaron.



Cannes avait dû se passer du géant américain l'an dernier, faute d'avoir réussi à imposer une sortie en salles pour les films sélectionnés. Selon le journal américain Variety, malgré des discussions menées ces derniers mois, il n'y aurait à nouveau pas de films Netflix cette année, en compétition ou hors compétition.



La liste des films sélectionnés sera dévoilée le 18 avril par le délégué général du Festival Thierry Frémaux.



Alors que seuls deux films américains étaient en compétition l'an dernier, ils pourraient être plus nombreux, avec un nom sur toutes les lèvres: celui de Quentin Tarantino, fidèle de la Croisette, pour "Once Upon A Time In Hollywood", l'un des événements cinéma les plus attendus de 2019, avec un casting quatre étoiles, Leonardo DiCaprio et Brad Pitt en tête.



Selon le magazine professionnel américain The Hollywood Reporter, le neuvième film du réalisateur - qui revisite le Los Angeles de 1969 à travers l'histoire d'une star de télévision et de sa doublure - devrait même être montré le 21 mai, date du 25e anniversaire de la présentation sur la Croisette de "Pulp Fiction", Palme d'or en 1994.



Outre Tarantino, plusieurs autres réalisateurs américains sont évoqués, parmi lesquels James Gray ("Ad Astra"), Jim Jarmusch ("The Dead Don't Die"), Ira Sachs ("Frankie" avec Isabelle Huppert) ou Terrence Malick ("Radegund").